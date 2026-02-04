Kesko Aktie
Ausblick: Kesko legt Quartalsergebnis vor
Kesko lädt am 05.02.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
6 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,304 EUR aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,190 EUR erwirtschaftet worden.
6 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 3,24 Milliarden EUR – das wäre ein Zuwachs von 6,68 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3,04 Milliarden EUR umgesetzt worden waren.
Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostizieren 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,08 EUR, gegenüber 0,950 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 7 Analysten auf durchschnittlich 12,49 Milliarden EUR geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 11,92 Milliarden EUR generiert wurden.
