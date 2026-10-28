Kesko Aktie
WKN: 884884 / ISIN: FI0009000202
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28.10.2026 07:01:06
Ausblick: Kesko präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Kesko lässt sich am 29.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Kesko die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.
Die Schätzungen von 5 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,387 EUR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,350 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.
In Sachen Umsatz gehen 5 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 3,40 Milliarden EUR aus – eine Steigerung von 5,46 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Kesko einen Umsatz von 3,23 Milliarden EUR eingefahren.
Für das Fiskaljahr erwarten 6 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,18 EUR im Vergleich zu 1,02 EUR im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 6 Analysten durchschnittlich bei 13,21 Milliarden EUR, gegenüber 12,47 Milliarden EUR ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.at
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