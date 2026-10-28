Kesko Aktie
WKN: 615205 / ISIN: FI0009007900
|
28.10.2026 07:01:06
Ausblick: Kesko verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Kesko wird sich am 29.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals äußern.
Die Schätzungen von 5 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,387 EUR aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 10,57 Prozent erhöht. Damals waren 0,350 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.
Das vergangene Quartal soll Kesko im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 3,40 Milliarden EUR abgeschlossen haben – das erwarten 5 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,23 Milliarden EUR erwirtschaftet worden waren, um 5,46 Prozent gesteigert.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 6 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,18 EUR, gegenüber 1,02 EUR je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 6 Analysten im Durchschnitt 13,21 Milliarden EUR, nachdem im Vorjahr 12,47 Milliarden EUR generiert worden waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Kesko Oyj (A)
|
28.10.26
|Ausblick: Kesko verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
14.10.26
|Erste Schätzungen: Kesko öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
21.07.26
|Ausblick: Kesko informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
07.07.26
|Erste Schätzungen: Kesko mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Kesko Oyj (A)
Aktien in diesem Artikel
|Kesko Oyj (A)
|23,20
|-1,90%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerVor EZB-Zinsentscheid: ATX legt zu -- DAX deutlich im Plus -- Asiens Börsen geben letztlich mehrheitlich ab - Nikkei stark
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich im Handel am Donnerstag aufwärts. Der deutsche Aktienmarkt notiert ebenso in der Gewinnzone. An den Börsen in Fernost ging es am Donnerstag uneinheitlich zu.