Ausblick: Kesko veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Kesko stellt am 29.04.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

7 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,137 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,120 EUR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite soll Kesko 7 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 3,03 Milliarden EUR verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 6,99 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Kesko 2,83 Milliarden EUR umsetzen können.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 7 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 1,16 EUR je Aktie, gegenüber 1,02 EUR je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 7 Analysten durchschnittlich bei 13,05 Milliarden EUR. Im Vorjahr waren 12,47 Milliarden EUR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at