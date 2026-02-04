Kesko Aktie
Ausblick: Kesko zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Kesko stellt am 05.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
6 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,304 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,190 EUR je Aktie erzielt worden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Kesko in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,68 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 3,24 Milliarden EUR. Im Vorjahresviertel waren noch 3,04 Milliarden EUR in den Büchern gestanden.
Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 7 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,08 EUR im Vergleich zu 0,950 EUR im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 7 Analysten durchschnittlich bei 12,49 Milliarden EUR, gegenüber 11,92 Milliarden EUR im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.
