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Kestra Medical Technologies Aktie

Kestra Medical Technologies für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A412E2 / ISIN: BMG524411052

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16.03.2026 07:01:06

Ausblick: Kestra Medical Technologies präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Kestra Medical Technologies wird sich am 17.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.01.2026 beendeten Quartals äußern.

7 Analysten schätzen im Schnitt, dass Kestra Medical Technologies im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,596 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,480 USD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite erwarten 7 Analysten ein Plus von 51,56 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 22,9 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 15,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 7 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -2,306 USD aus, während im Vorjahreszeitraum -5,130 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 90,9 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 59,8 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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