Kestra Medical Technologies Aktie
WKN DE: A412E2 / ISIN: BMG524411052
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13.07.2026 07:01:06
Ausblick: Kestra Medical Technologies stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Kestra Medical Technologies wird am 14.07.2026 die Bilanz zum am 30.04.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
Im Durchschnitt erwarten 6 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -0,590 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -2,210 USD je Aktie vermeldet.
Die Schätzungen von 7 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 26,5 Millionen USD – ein Plus von 53,69 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Kestra Medical Technologies 17,2 Millionen USD erwirtschaften konnte.
Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 6 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -2,343 USD aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren -5,130 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 7 Analysten im Durchschnitt 93,0 Millionen USD, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 59,8 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
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