Ausblick: Kestra Medical Technologies stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Kestra Medical Technologies wird am 14.07.2026 die Bilanz zum am 30.04.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Im Durchschnitt erwarten 6 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -0,590 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -2,210 USD je Aktie vermeldet.

Die Schätzungen von 7 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 26,5 Millionen USD – ein Plus von 53,69 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Kestra Medical Technologies 17,2 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 6 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -2,343 USD aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren -5,130 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 7 Analysten im Durchschnitt 93,0 Millionen USD, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 59,8 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at