Kestra Medical Technologies Aktie
WKN DE: A412E2 / ISIN: BMG524411052
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13.09.2026 07:01:06
Ausblick: Kestra Medical Technologies vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Kestra Medical Technologies stellt am 14.09.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.07.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Im Schnitt gehen 8 Analysten von einem Verlust von -0,616 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,500 USD je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 8 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 49,77 Prozent auf 29,0 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Kestra Medical Technologies noch 19,4 Millionen USD umgesetzt.
Für das Fiskaljahr erwarten 8 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -2,304 USD im Vergleich zu -2,430 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 8 Analysten durchschnittlich bei 137,0 Millionen USD, gegenüber 95,1 Millionen USD ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.at
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