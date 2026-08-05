Keurig Dr Pepper Aktie
WKN DE: A2JQPZ / ISIN: US49271V1008
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05.08.2026 07:01:06
Ausblick: Keurig Dr Pepper legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Keurig Dr Pepper wird am 06.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
12 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,537 USD gegenüber 0,400 USD im Vorjahresquartal.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 11 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 73,71 Prozent auf 7,23 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 4,16 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Die Erwartungen von 14 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 2,29 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,53 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 12 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 26,29 Milliarden USD, gegenüber 16,60 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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