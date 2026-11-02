Ausblick: Keurig Dr Pepper mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Keurig Dr Pepper präsentiert am 03.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

16 Analysten schätzen, dass Keurig Dr Pepper für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,618 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,490 USD je Aktie erwirtschaftet.

13 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 70,16 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 4,31 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Keurig Dr Pepper für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 7,33 Milliarden USD aus.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 18 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,29 USD, gegenüber 1,53 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 15 Analysten auf durchschnittlich 26,29 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 16,60 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion Finanzen.net