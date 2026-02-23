Keurig Dr Pepper Aktie
Ausblick: Keurig Dr Pepper stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Keurig Dr Pepper äußert sich am 24.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.
Die Schätzungen von 12 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,589 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,110 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
11 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 7,15 Prozent auf 4,36 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4,07 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Insgesamt erwarten 14 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 2,04 USD je Aktie, gegenüber 1,05 USD je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 12 Analysten durchschnittlich auf 16,47 Milliarden USD fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 15,35 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
