Ausblick: Keurig Dr Pepper stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Keurig Dr Pepper wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 23.04.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 13 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,373 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Keurig Dr Pepper 0,380 USD je Aktie eingenommen.

Im abgelaufenen Quartal soll Keurig Dr Pepper nach den Prognosen von 11 Analysten 3,84 Milliarden USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 5,65 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 3,64 Milliarden USD umgesetzt worden.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 15 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 2,26 USD, gegenüber 1,53 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 9 Analysten durchschnittlich auf 26,15 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 16,60 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at