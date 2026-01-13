Ausblick: Kewpie stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Kewpie wird am 14.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.11.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

1 Analyst schätzt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 38,95 JPY je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 225,67 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 11,96 JPY je Aktie erzielt worden waren.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 130,99 Milliarden JPY aus – das entspräche einem Plus von 6,43 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 123,07 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwarten 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 215,55 JPY, während im vorherigen Zeitraum noch 154,10 JPY erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 512,10 Milliarden JPY umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 483,99 Milliarden JPY waren.

Redaktion finanzen.at