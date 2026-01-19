Ausblick: KeyCorp zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

KeyCorp wird am 20.01.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

18 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,387 USD aus. Im letzten Jahr hatte KeyCorp einen Verlust von -0,280 USD je Aktie eingefahren.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll KeyCorp in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,75 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 16 Analysten durchschnittlich bei 1,96 Milliarden USD im Vergleich zu 1,95 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Für das beendete Fiskaljahr erwarten 20 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,48 USD, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch -0,320 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 17 Analysten im Schnitt, dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 7,46 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 9,19 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at