Ausblick: Keyence informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Keyence präsentiert in der am 27.04.2022 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2022 endete.

3 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 324,72 JPY. Das entspräche einem Zuwachs von 21,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 267,70 JPY erwirtschaftet wurden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 7 Analysten ein Plus von 23,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 199,16 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 161,33 Milliarden JPY umgesetzt.

Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 15 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1220,13 JPY im Vergleich zu 813,47 JPY im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 14 Analysten durchschnittlich bei 739,42 Milliarden JPY, gegenüber vorherig erwirtschafteten 538,13 Milliarden JPY.

Redaktion finanzen.at