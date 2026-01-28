Keyence Aktie
WKN: 874827 / ISIN: JP3236200006
|
28.01.2026 07:01:06
Ausblick: Keyence präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Keyence wird sich am 29.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals äußern.
Die Prognosen von 4 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 418,84 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Keyence noch ein Gewinn pro Aktie von 420,76 JPY in den Büchern gestanden.
Die Schätzungen von 7 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 286,52 Milliarden JPY – ein Plus von 10,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Keyence 259,64 Milliarden JPY erwirtschaften konnte.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 15 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 1738,75 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 1643,77 JPY je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 15 Analysten im Schnitt von insgesamt 1.138,79 Milliarden JPY aus im Gegensatz zu 1.059,15 Milliarden JPY Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Keyence Corp.
|
28.01.26
|Ausblick: Keyence präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
14.01.26
|Erste Schätzungen: Keyence mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
28.10.25
|Ausblick: Keyence veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
14.10.25
|Erste Schätzungen: Keyence stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Keyence Corp.
Aktien in diesem Artikel
|Keyence Corp.
|319,60
|-0,93%