Ausblick: Keyence präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Keyence wird sich am 29.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals äußern.

Die Prognosen von 4 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 418,84 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Keyence noch ein Gewinn pro Aktie von 420,76 JPY in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 7 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 286,52 Milliarden JPY – ein Plus von 10,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Keyence 259,64 Milliarden JPY erwirtschaften konnte.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 15 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 1738,75 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 1643,77 JPY je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 15 Analysten im Schnitt von insgesamt 1.138,79 Milliarden JPY aus im Gegensatz zu 1.059,15 Milliarden JPY Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at