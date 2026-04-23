Ausblick: Keyence präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Keyence lässt sich am 24.04.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Keyence die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

4 Analysten schätzen im Schnitt, dass Keyence im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 461,83 JPY je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 440,74 JPY je Aktie gewesen.

Den Umsatz betreffend erwarten 7 Analysten einen Zuwachs von 9,76 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 311,67 Milliarden JPY gegenüber 283,96 Milliarden JPY im Vorjahrszeitraum.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 14 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 1761,55 JPY prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es 1643,77 JPY je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 14 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 1.144,27 Milliarden JPY umgesetzt werden sollen, gegenüber 1.059,15 Milliarden JPY im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at