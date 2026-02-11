Ausblick: Keyera legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Keyera veröffentlicht am 12.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

7 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,429 CAD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 10,0 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,390 CAD je Aktie erzielt worden waren.

Auf der Umsatzseite erwarten 2 Analysten ein Minus von 2,74 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 1,95 Milliarden CAD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 2,01 Milliarden CAD in den Büchern gestanden.

Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 11 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,84 CAD aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren 2,12 CAD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 6 Analysten im Durchschnitt 6,95 Milliarden CAD, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 7,20 Milliarden CAD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at