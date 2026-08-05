Ausblick: Keyera legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Keyera lässt sich am 06.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Keyera die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

In Sachen EPS gehen 8 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,197 CAD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Keyera noch 0,550 CAD je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 2 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 29,26 Prozent auf 1,99 Milliarden CAD. Im Vorjahresviertel hatte Keyera noch 1,54 Milliarden CAD umgesetzt.

Für das Fiskaljahr rechnen 12 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,63 CAD im Vergleich zu 1,89 CAD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 7,90 Milliarden CAD, gegenüber 6,75 Milliarden CAD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at