Ausblick: Keyera öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Keyera wird am 14.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.03.2026 abgelaufen ist.

7 Analysten schätzen im Schnitt, dass Keyera im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,088 CAD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,570 CAD je Aktie gewesen.

2 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 9,97 Prozent auf 1,59 Milliarden CAD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,77 Milliarden CAD in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 11 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,13 CAD, während im vorherigen Jahr noch 1,89 CAD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 8,11 Milliarden CAD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 6,75 Milliarden CAD waren.

Redaktion finanzen.at