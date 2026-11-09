Keyera Aktie
WKN DE: A1H5DU / ISIN: CA4932711001
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09.11.2026 07:01:06
Ausblick: Keyera vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Keyera wird am 10.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
8 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,494 CAD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,370 CAD je Aktie erzielt worden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Keyera in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 56,09 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 2,80 Milliarden CAD. Im Vorjahresviertel waren noch 1,79 Milliarden CAD in den Büchern gestanden.
Die Schätzungen von 9 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,97 CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1,89 CAD einfahren können. Beim Umsatz gehen 6 Analysten von durchschnittlich 9,19 Milliarden CAD aus, nachdem im Vorjahr 6,75 Milliarden CAD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion Finanzen.net
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