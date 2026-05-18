Ausblick: Keysight Technologies zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Keysight Technologies stellt am 19.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.04.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Im Schnitt gehen 12 Analysten von einem Gewinn von 2,32 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 1,49 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz gehen 10 Analysten von einem Zuwachs von 30,60 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 1,71 Milliarden USD gegenüber 1,31 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

12 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 8,92 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 4,91 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 11 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 6,64 Milliarden USD, gegenüber 5,38 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at