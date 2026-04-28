Kfin Technologies Aktie
WKN DE: A3D4CW / ISIN: INE138Y01010
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28.04.2026 07:01:06
Ausblick: Kfin Technologies gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Kfin Technologies gibt am 29.04.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 2 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 4,35 INR je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Kfin Technologies 4,95 INR je Aktie erwirtschaftet.
Kfin Technologies soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3,51 Milliarden INR abgeschlossen haben – davon gehen 12 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 19,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,93 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.
Die Schätzungen von 16 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 21,00 INR. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 19,39 INR einfahren können. Beim Umsatz gehen 16 Analysten von durchschnittlich 13,21 Milliarden INR aus, nachdem im Zeitraum zuvor 11,08 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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