Kfin Technologies Aktie

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WKN DE: A3D4CW / ISIN: INE138Y01010

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25.10.2026 07:01:06

Ausblick: Kfin Technologies mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Kfin Technologies wird am 26.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 1 Analyst für das vergangene Quartal auf 5,70 INR je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Kfin Technologies 5,42 INR je Aktie erwirtschaftet.

Im abgelaufenen Quartal soll Kfin Technologies nach den Prognosen von 12 Analysten 3,97 Milliarden INR umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 23,97 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 3,20 Milliarden INR umgesetzt worden.

Die Prognosen von 16 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 22,57 INR, gegenüber 19,95 INR je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 18 Analysten durchschnittlich 15,83 Milliarden INR im Vergleich zu 13,19 Milliarden INR im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

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