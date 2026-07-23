Ausblick: Kfin Technologies stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Kfin Technologies wird am 24.07.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Im Schnitt gehen 2 Analysten von einem Gewinn von 4,30 INR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 4,49 INR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite erwarten 11 Analysten ein Plus von 24,88 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 3,55 Milliarden INR. Im Vorjahreszeitraum waren noch 2,84 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 18 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 23,17 INR, gegenüber 19,95 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 19 Analysten auf durchschnittlich 15,91 Milliarden INR geschätzt, nachdem im Vorjahr 13,19 Milliarden INR generiert wurden.

Redaktion finanzen.at