WKN DE: A3D4CW / ISIN: INE138Y01010

12.02.2026 07:01:06

Ausblick: Kfin Technologies vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Kfin Technologies lädt am 13.02.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Schätzung von 1 Analyst geht von einem EPS von 5,10 INR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Kfin Technologies 5,25 INR je Aktie eingenommen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Kfin Technologies in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 19,70 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 9 Analysten durchschnittlich bei 3,58 Milliarden INR im Vergleich zu 2,99 Milliarden INR im Vorjahresquartal.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 7 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 21,76 INR, gegenüber 19,39 INR je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 9 Analysten im Durchschnitt 12,99 Milliarden INR, nachdem im Vorjahr 11,08 Milliarden INR generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at

Kfin Technologies Limited Registered Shs 144A Reg S 990,10 -2,93%

