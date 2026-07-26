Ausblick: kforce gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

kforce wird am 27.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzungen von 5 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,702 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 18,98 Prozent erhöht. Damals waren 0,590 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz gehen 4 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 348,1 Millionen USD aus – eine Steigerung von 4,12 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte kforce einen Umsatz von 334,3 Millionen USD eingefahren.

Die Prognosen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 2,42 USD, gegenüber 1,96 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 4 Analysten durchschnittlich 1,37 Milliarden USD im Vergleich zu 1,33 Milliarden USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at