kforce Aktie

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WKN: 896864 / ISIN: US4937321010

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25.10.2026 07:01:06

Ausblick: kforce gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

kforce lädt am 26.10.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

5 Analysten schätzen, dass kforce für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,756 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,630 USD je Aktie erwirtschaftet.

Den Umsatz betreffend erwarten 4 Analysten einen Zuwachs von 6,54 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 354,4 Millionen USD gegenüber 332,6 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

5 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,54 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 1,96 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 1,38 Milliarden USD, gegenüber 1,33 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

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