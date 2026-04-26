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WKN: 896864 / ISIN: US4937321010

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26.04.2026 07:01:06

Ausblick: kforce präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

kforce äußert sich am 27.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

5 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,396 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,450 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 5 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 329,3 Millionen USD – ein Minus von 0,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem kforce 330,0 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Insgesamt erwarten 5 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 2,20 USD je Aktie, gegenüber 1,96 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 4 Analysten durchschnittlich auf 1,34 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 1,33 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

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