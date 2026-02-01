Ausblick: kforce veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

kforce präsentiert in der am 02.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Die Schätzungen von 5 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,471 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,600 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll kforce in dem im Dezember abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 4,20 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 329,4 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 343,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen von 5 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 2,13 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren 2,68 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 4 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 1,33 Milliarden USD, gegenüber 1,41 Milliarden USD im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at