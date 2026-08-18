Ausblick: KGHM Polska Miedz legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

KGHM Polska Miedz wird am 19.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

2 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 9,86 PLN je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,25 PLN je Aktie erzielt worden.

7 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 48,59 Prozent auf 12,73 Milliarden PLN aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 8,57 Milliarden PLN in den Büchern gestanden.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 10 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 39,89 PLN, gegenüber 18,44 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 12 Analysten auf durchschnittlich 48,83 Milliarden PLN geschätzt, nachdem im Vorjahr 36,26 Milliarden PLN generiert wurden.

Redaktion finanzen.at