Ausblick: KGHM Polska Miedz präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

KGHM Polska Miedz wird am 13.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

2 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 5,57 PLN aus. Im letzten Jahr hatte KGHM Polska Miedz einen Gewinn von 1,20 PLN je Aktie eingefahren.

5 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 8,67 Milliarden PLN – das wäre ein Zuwachs von 2,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 8,48 Milliarden PLN umgesetzt worden waren.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 7 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 11,16 PLN je Aktie, gegenüber 14,34 PLN je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 9 Analysten durchschnittlich bei 36,24 Milliarden PLN. Im Vorjahr waren 34,71 Milliarden PLN erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at