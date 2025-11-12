KGHM Polska Miedz Aktie
WKN: 908063 / ISIN: PLKGHM000017
|
12.11.2025 07:01:06
Ausblick: KGHM Polska Miedz präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
KGHM Polska Miedz wird am 13.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
2 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 5,57 PLN aus. Im letzten Jahr hatte KGHM Polska Miedz einen Gewinn von 1,20 PLN je Aktie eingefahren.
5 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 8,67 Milliarden PLN – das wäre ein Zuwachs von 2,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 8,48 Milliarden PLN umgesetzt worden waren.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 7 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 11,16 PLN je Aktie, gegenüber 14,34 PLN je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 9 Analysten durchschnittlich bei 36,24 Milliarden PLN. Im Vorjahr waren 34,71 Milliarden PLN erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
