KGHM Polska Miedz Aktie
WKN: 908063 / ISIN: PLKGHM000017
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17.11.2026 07:01:06
Ausblick: KGHM Polska Miedz präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
KGHM Polska Miedz wird am 18.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
2 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 7,75 PLN je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 257,14 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 2,17 PLN je Aktie erzielt worden waren.
Die Schätzungen von 6 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 12,22 Milliarden PLN aus – das entspräche einem Plus von 48,04 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,26 Milliarden PLN in den Büchern standen.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 11 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 43,39 PLN prognostiziert. Im Vorjahr waren es 18,44 PLN je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 12 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 49,82 Milliarden PLN umgesetzt werden sollen, gegenüber 36,26 Milliarden PLN im Vorjahreszeitraum.
Redaktion Finanzen.net
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