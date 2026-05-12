Ausblick: KGHM Polska Miedz stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

KGHM Polska Miedz stellt am 13.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 10,86 PLN je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 1,65 PLN je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll KGHM Polska Miedz in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 33,95 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 11,96 Milliarden PLN im Vergleich zu 8,93 Milliarden PLN im Vorjahresquartal.

Für das Fiskaljahr rechnen 10 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 38,28 PLN im Vergleich zu 18,44 PLN im Vorjahr. Den Umsatz sehen 11 Analysten durchschnittlich bei 49,13 Milliarden PLN, gegenüber 36,26 Milliarden PLN im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at