Ausblick: Kia Motors zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Kia Motors wird am 24.04.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.03.2026 abgelaufen ist.

4 Analysten schätzen, dass Kia Motors für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 5007,12 KRW vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 6079,00 KRW je Aktie erwirtschaftet.

Die Schätzungen von 21 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 29.411,50 Milliarden KRW aus – das entspräche einem Plus von 4,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 28.017,51 Milliarden KRW in den Büchern standen.

Die Erwartungen von 32 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 21726,91 KRW je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 19382,00 KRW je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 32 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 122.138,05 Milliarden KRW, gegenüber 114.140,92 Milliarden KRW im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at