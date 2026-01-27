Ausblick: Kia Motors zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Kia Motors präsentiert in der am 28.01.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Im Schnitt gehen 4 Analysten von einem Gewinn von 4524,78 KRW je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 4436,00 KRW je Aktie erzielt worden.

Kia Motors soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 28.446,42 Milliarden KRW abgeschlossen haben – davon gehen 22 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 4,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 27.148,12 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren.

Insgesamt erwarten 29 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 19396,50 KRW je Aktie, gegenüber 24893,00 KRW je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 30 Analysten durchschnittlich auf 114.432,37 Milliarden KRW fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 107.448,75 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at