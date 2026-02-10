Kid ASA Aktie

Kid ASA

WKN DE: A143BJ / ISIN: NO0010743545

10.02.2026 07:01:06

Ausblick: Kid ASA gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Kid ASA lädt am 11.02.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

4 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 6,13 NOK. Das entspräche einer Verringerung von 13,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 7,11 NOK erwirtschaftet wurden.

Auf der Umsatzseite soll Kid ASA 5 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 1,47 Milliarden NOK verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 4,79 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Kid ASA 1,40 Milliarden NOK umsetzen können.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr gehen 6 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 6,58 NOK aus, während im Fiskalvorjahr 9,81 NOK vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 3,97 Milliarden NOK in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 3,78 Milliarden NOK.

Redaktion finanzen.at

