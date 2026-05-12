Ausblick: Kid ASA mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Kid ASA veröffentlicht am 13.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

7 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,618 NOK. Im Vorjahresquartal waren -0,740 NOK je Aktie in den Büchern gestanden.

7 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 8,33 Prozent auf 794,8 Millionen NOK aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 733,7 Millionen NOK in den Büchern gestanden.

7 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 9,24 NOK je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 5,64 NOK je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 4,29 Milliarden NOK, gegenüber 3,94 Milliarden NOK im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at