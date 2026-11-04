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WKN DE: A143BJ / ISIN: NO0010743545

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04.11.2026 07:01:06

Ausblick: Kid ASA zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Kid ASA lädt am 05.11.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

6 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,88 NOK. Im Vorjahresquartal waren 0,980 NOK je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite erwarten 6 Analysten ein Plus von 10,89 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 1,00 Milliarden NOK. Im Vorjahreszeitraum waren noch 902,0 Millionen NOK in den Büchern gestanden.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 6 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 8,24 NOK je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 5,64 NOK je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 6 Analysten durchschnittlich auf 4,24 Milliarden NOK, gegenüber 3,94 Milliarden NOK im Vorjahr.

Redaktion Finanzen.net

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