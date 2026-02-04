Kikkoman Aktie

WKN: 856983 / ISIN: JP3240400006

04.02.2026 07:01:06

Ausblick: Kikkoman stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Kikkoman wird sich am 05.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals äußern.

Die Prognosen von 3 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 17,89 JPY. Dies würde einem Zuwachs von 2,52 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Kikkoman 17,45 JPY je Aktie vermeldete.

Kikkoman soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 188,34 Milliarden JPY abgeschlossen haben – davon gehen 5 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 4,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 179,95 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Die Erwartungen von 11 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 65,00 JPY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 64,99 JPY je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 11 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 733,46 Milliarden JPY, gegenüber 708,98 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

