Ausblick: Kikkoman verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Kikkoman wird sich am 24.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals äußern.

Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 12,63 JPY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Kikkoman ein EPS von 11,02 JPY je Aktie vermeldet.

Die Schätzungen von 4 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 187,92 Milliarden JPY – ein Plus von 8,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Kikkoman 173,46 Milliarden JPY erwirtschaften konnte.

Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 10 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 65,21 JPY im Vergleich zu 64,99 JPY im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 10 Analysten durchschnittlich bei 739,84 Milliarden JPY, gegenüber vorherig erwirtschafteten 708,98 Milliarden JPY.

Redaktion finanzen.at