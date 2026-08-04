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WKN: 856983 / ISIN: JP3240400006

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04.08.2026 07:01:06

Ausblick: Kikkoman verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Kikkoman wird am 05.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

3 Analysten schätzen, dass Kikkoman für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 17,30 JPY vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 16,24 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 7 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 10,85 Prozent auf 194,72 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel hatte Kikkoman noch 175,66 Milliarden JPY umgesetzt.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 11 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 68,93 JPY, während im vorherigen Jahr noch 65,99 JPY erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 11 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 809,89 Milliarden JPY umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 745,54 Milliarden JPY waren.

Redaktion finanzen.at

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