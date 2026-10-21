Kilroy Realty Aktie
WKN: 905164 / ISIN: US49427F1084
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21.10.2026 07:01:06
Ausblick: Kilroy Realty informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Kilroy Realty wird am 22.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
Die Prognosen von 3 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,125 USD je Aktie gegenüber 1,31 USD je Aktie im Vorjahresquartal.
10 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 268,0 Millionen USD – das würde einem Abschlag von 4,19 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 279,7 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Die Erwartungen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,245 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 2,32 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 11 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 1,08 Milliarden USD, gegenüber 1,11 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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