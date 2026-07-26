Ausblick: Kilroy Realty stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Kilroy Realty wird am 27.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

3 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,147 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 74,21 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,570 USD je Aktie erzielt worden waren.

10 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 267,4 Millionen USD gegenüber 289,9 Millionen USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 7,76 Prozent.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 3 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,248 USD, gegenüber 2,32 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 11 Analysten im Durchschnitt 1,07 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 1,11 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at