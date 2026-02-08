Ausblick: Kilroy Realty stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Kilroy Realty lässt sich am 09.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Kilroy Realty die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Schätzungen von 4 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,291 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 41,80 Prozent verringert. Damals waren 0,500 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 10 Analysten ein Minus von 5,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 271,2 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 286,4 Millionen USD umgesetzt.

Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 4 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,50 USD aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren 1,77 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 11 Analysten im Durchschnitt 1,11 Milliarden USD, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 1,14 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at