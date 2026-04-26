Ausblick: Kilroy Realty stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Kilroy Realty lässt sich am 27.04.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Kilroy Realty die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Im Durchschnitt erwarten 2 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,141 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,330 USD je Aktie vermeldet.

10 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 263,1 Millionen USD – das würde einem Abschlag von 2,87 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 270,8 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,414 USD, wohingegen im Vorjahr noch 2,32 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 12 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,06 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 1,11 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at