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Kimball Electronics Aktie

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WKN DE: A12EMH / ISIN: US49428J1097

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03.11.2026 07:01:06

Ausblick: Kimball Electronics stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Kimball Electronics wird am 04.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorstellen.

In Sachen EPS gehen 3 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,397 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Kimball Electronics noch 0,400 USD je Aktie eingenommen.

3 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 5,91 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 365,6 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Kimball Electronics für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 387,2 Millionen USD aus.

Die Erwartungen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,60 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 1,13 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 3 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 1,54 Milliarden USD, gegenüber 1,43 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion Finanzen.net

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