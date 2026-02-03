Kimball Electronics Aktie

WKN DE: A12EMH / ISIN: US49428J1097

03.02.2026 07:01:06

Ausblick: Kimball Electronics verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Kimball Electronics präsentiert in der am 04.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

4 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,255 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,140 USD erwirtschaftet worden.

4 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 5,05 Prozent auf 339,3 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 357,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 4 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,35 USD, gegenüber 0,680 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 4 Analysten im Durchschnitt 1,40 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 1,49 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at

Kimball Electronics Inc

Kimball Electronics Inc 26,20 0,00% Kimball Electronics Inc

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX weit im Plus -- Asiens Börsen sehr stark
Der heimische Markt präsentiert sich mit kräftigen Zuschlägen. Der deutsche Leitindex notiert weit im Plus. Am Dienstag werden an den Börsen in Fernost kräftige Gewinne gemacht.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

