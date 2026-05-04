Kimball Electronics Aktie

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WKN DE: A12EMH / ISIN: US49428J1097

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04.05.2026 07:01:06

Ausblick: Kimball Electronics zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Kimball Electronics lässt sich am 05.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Kimball Electronics die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

4 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,335 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,150 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite erwarten 4 Analysten ein Minus von 4,90 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 356,3 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 374,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,38 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,680 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 4 Analysten von durchschnittlich 1,42 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 1,49 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at

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