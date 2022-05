Ausblick: Kimball Electronics zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Kimball Electronics wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 05.05.2022 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.03.2022 abgelaufen ist.

Die Prognose von 1 Analyst für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS beläuft sich auf 0,480 USD je Aktie gegenüber 0,390 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

1 Analyst erwartet einen Umsatz von 380,2 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 22,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 310,3 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 1 Analyst ein Gewinn je Aktie von 1,49 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 2,23 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzt 1 Analyst , dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,40 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 1,29 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at